بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 3.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 3.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 6ر3 نقطة ليبلغ مستوى 74ر6703 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 في المئة.

وتم تداول 111 مليون سهم عبر 10234 صفقة نقدية بقيمة 9ر38 مليون دينار (نحو 6ر118 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر102 نقطة ليبلغ مستوى 96ر5645 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 8ر1 في المئة من خلال تداول 2ر44 مليون سهم عبر 3254 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 9ر41 نقطة ليبلغ مستوى 15ر7292 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 57ر0 في المئة من خلال تداول 7ر66 مليون سهم عبر 6980 صفقة بقيمة 2ر32 مليون دينار (نحو 2ر98 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 08ر154 نقطة ليبلغ مستوى 29رر5628 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 8ر2 في المئة من خلال تداول 6ر37 مليون سهم عبر 2691 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 2ر19 مليون دولار).

وكانت شركات (تجاري) و(وطنية م ب) و(عربي قابضة) و(كابلات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(بنك بوبيان) و(إيفا فنادق) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (إيفا فنادق) و(ورقية) و(جياد) و(سنام) الأكثر انخفاضا.