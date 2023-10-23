ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال في الضفة الغربية إلى 95 شهيدا

ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال في الضفة الغربية إلى 95 شهيدا

ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية اليوم الاثنين إلى 95 شخصا بعد استشهاد شابين فيما أصيب ستة آخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (الجلزون) شمال مدينة (رام الله).

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن محمد عليان (22 عاما) ومحمود نخلة (20 عاما) استشهدا جراء إصابتهما برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في المخيم أسفرت عن اربع إصابات حرجة واصابتين بجروح طفيفة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ونفذت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين حيث دارت خلال ذلك مواجهات أسفرت عن استشهاد الشابين.

وفي سياق متصل واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين شن حملة الاعتقالات في الضفة الغربية والتي كثفتها منذ بدء عملية طوفا الاقصى طالت 80 فلسطينيا.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك مع هيئة شؤون الاسرى والمحررين أن عمليات الاعتقال تركزت في (رام الله) و(الخليل) و(بيت لحم) فيما توزعت الاعتقالات الاخرى على غالبية محافظات الضفة.

وأضاف البيان أن “قوات الاحتلال صعدت من حملات الاعتقال مع بدء (طوفان الاقصى) بشكل غير مسبوق إذ وصل عدد المعتقلين منذ السابع من الشهر الجاري إلى 1215 معتقلا وشملت كافة الفئات بمن فيهم اطفال ونساء وكبار السن”.

وأوضح النادي انه منذ مطلع العام الجاري بلغت حالات الاعتقال اكثر من 6500 حالة.