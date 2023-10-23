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الصين تحث الفلبين على وقف المناورات الخطيرة وإثارة التوتر في بحر الصين الجنوبي

23 أكتوبر، 2023
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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن بكين تحث الجانب الفلبيني على أخذ مخاوفها على محمل الجد ووقف المناورات الخطيرة والتوقف عن إثارة المزيد من التوتر في بحر الصين الجنوبي.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ بعد أن تبادلت الصين والفلبين الاتهامات بشأن واقعة تصادم في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وبعد أن طلبت مانيلا من بكين وقف الاستفزازات.

وقال ماو إن بكين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون المحلي والدولي وستحمي سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية بحزم.

المصدر
رويترز
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23 أكتوبر، 2023
0 20 أقل من دقيقة

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