مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

الاتحاد الأوروبي يريد مساعدات إضافية لغزة ويعتزم بحث طلب “هدنة انسانية”

23 أكتوبر، 2023
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طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين بتوفير مساعدات إضافية وبشكل أسرع الى غزة، مشيرا الى أن التكتل القاري سيدرس الدعوة الى “هدنة انسانية” في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

وقال بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء “المهم هو مساعدات أكثر وأسرع، وخصوصا إدخال المواد الاساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء”، مضيفا “شخصيا، أرى أن هدنة إنسانية هي ضرورية للسماح بتوزيع المساعدات الانسانية”.

المصدر
أ ف ب
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23 أكتوبر، 2023
0 16 أقل من دقيقة

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