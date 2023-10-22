العاهل الأردني: العدوان على غزة قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة

العاهل الأردني: العدوان على غزة قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاحد ان استمرار الحرب على قطاع غزة قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع الملك عبد الله الثاني بكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون.

ووفق البيان أكد العاهل الأردني “ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين وكسر الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك”.

على الصعيد ذاته أكد الملك عبدالله الثاني لدى لقائه المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين اليوم ضرورة استدامة إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبشكل عاجل.

ووفق بيان للديوان الملكي اكد الملك عبدالله الثاني أهمية دور المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي في دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان إيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة والدعوة إلى حماية البنية التحتية الطبية والإغاثية في القطاع.

ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي تأكيدها أهمية حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في غزة وضمان استمرار واستدامة وصول الغذاء والدواء والدعم الإغاثي إلى القطاع.

وتأتي لقاءات العاهل الأردني في إطار جهود تبذل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أودى حتى الان بحياة 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا وإصابة 14245 فلسطينيا بجروح مختلفة.