“الشؤون” توقع بروتوكول تعاون مع جمعية إحياء التراث الإسلامي تحت شعار “كويتنا تستاهل”

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بقطاع الرعاية الاجتماعية وجمعية إحياء التراث الإسلامي بروتوكول التعاون المشترك تحت شعار (كويتنا تستاهل) بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح.

وذكرت (الشؤون) في بيان صحفي أن الشيخ فراس الصباح أشاد بمبادرة الجمعية لتقديم المساعدات للفئات المختلفة في قطاع الرعاية الاجتماعية.

من جهته أكد وكيل الوزارة بالانابة عبدالعزيز المطيري وفق البيان على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء لتوطين العمل الخيري داخل الكويت عن طريق العمل المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية.

ومن جانبه أشار رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي طارق العيسى أهمية البروتوكول في دعم المشاريع المشتركة بين الطرفين وذلك عن طريق إنشاء مبنى اجتماعي داخل دور الرعاية وتقديم الخدمات المختلفة للنزلاء.

وأوضح العيسى أن البروتوكول يتضمن دعم مشاريع قطاع الرعاية الاجتماعية ومنها انشاء ديوانية لكبار السن ودعم الفرق الطبية للمسنين وتوفير الاجهزة الطبية واقامة الورش المهنيه للنزلاء ورحلات للعمرة.

وحضر التوقيع وكيل الوزارة بالانابة عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية حمد الخالدي ورئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي طارق العيسى وعدد من قياديي ومسؤولي الجهتين.