الرئيس الإيراني ينتقد بشدة أداء مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم العالمي

الرئيس الإيراني ينتقد بشدة أداء مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم العالمي

انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد بشدة أداء مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على “السلم العالمي” في ظل تفاقم الأوضاع في فلسطين المحتلة.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن رئيسي قوله “عندما ترسل الولايات المتحدة السلاح الى الكيان الصهيوني وتمنع صدور قرار يندد بجرائم هذا الكيان عندها لم يعد هناك أمل في دور مجلس الأمن الدولي لحفظ السلم العالمي”.

وأشار رئيسي لدى استقباله وزيرة خارجية جنوب أفريقيا نالدي باندور بطهران إلى “الدعم” الذي يقدمه هذا البلد للشعب الفلسطيني المظلوم.

واعتبر الرئيس الإيراني رفض بريتوريا انضمام كيان الاحتلال الاسرائيلي كعضو مراقب الى الاتحاد الإفريقي بانه كان “موقفا مسؤولا”.

من جانبه أكدت باندور حرص بلادها على تعزيز التعاون مع إيران في شتى المجالات لاسيما في المجالات الاقتصادية مذكرة بهذا الصدد بإنضمام إيران إلى مجموعة (بريكس) الاقتصادية.

وقالت باندور إن طهران قادرة على القيام بدور مؤثر في سياق رفع مستوى المجموعة وبذل جهود مشتركة لتحقيق التنمية داخل هذا التكتل.

كانت دول مجموعة (بريكس) وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا قد وافقت شهر أغسطس الماضي على إنضمام إيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات إلى عضوية هذه المجموعة الاقتصادية.