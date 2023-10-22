وزير الخارجية الإيراني يجدد تحذير بلاده من خروج الأوضاع عن السيطرة في المنطقة

وزير الخارجية الإيراني يجدد تحذير بلاده من خروج الأوضاع عن السيطرة في المنطقة

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الأحد تحذير بلاده من خروج الأوضاع عن السيطرة في المنطقة إذا ما استمرت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقال عبداللهيان في تصريح للصحافيين عقب لقائه نظيرته الجنوب إفريقية نالدي باندرو بطهران إن “المنطقة تحولت إلى برميل من البارود” وأي خطأ في الحسابات وارتكاب الإبادة الجماعية والتهجير القسري أمور من شأنها أن تتسبب في تبعات كبيرة في المنطقة.

وحذر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أنه في حال لم تتوقف الجرائم ضد الإنسانية في غزة فستكون كل الاحتمالات واردة في كل لحظة وستخرج المنطقة عن السيطرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال حديثه مع الجنود على الحدود مع لبنان اليوم الأحد إن “حرب غزة مسألة حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل ولن نتراجع ونعمل على محو حماس”.