وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

أوستن: الولايات المتحدة “لن تتردد في التحرك” عسكريا في حال توسع النزاع

22 أكتوبر، 2023
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حذر وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن الأحد من أن الولايات المتحدة “لن تتردد في التحرك” عسكريا ضد أي “منظمة” أو “بلد” يسعى الى “توسيع” النزاع في الشرق الأوسط بين اسرائيل وحركة حماس.

وبعد بضع ساعات من إعلان البنتاغون تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة “التصعيد الأخير من جانب إيران وقواتها بالوكالة”، صرح أوستن لمحطة “ايه بي سي نيوز” مخاطبا “من يسعون الى توسيع النزاع: (…) نصيحتنا هي +لا تقوموا بذلك+. نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليا في التحرك”.

المصدر
أ ف ب
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22 أكتوبر، 2023
0 29 أقل من دقيقة

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