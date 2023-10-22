رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

رئيس الوزراء العراقي والرئيس الفرنسي يتفقان على ضرورة احتواء الصراع في الأراضي الفلسطينية

22 أكتوبر، 2023
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تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الاحد اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحثا خلاله التطورات المتسارعة في المنطقة والأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن الطرفين أكدا أن استمرار تصاعد الأحداث له تداعيات خطرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وأنه لا بد من الاتفاق على إدامة التواصل والجهود المشتركة لوقف إطلاق النار واحتواء الصراع من أجل الوصول الى حلول شاملة وعادلة.

ونقل البيان عن السوداني قوله إن الأزمة لم تبدأ في السابع من اكتوبر الماضي بل هي متعمقة وتمتد لعقود من عدم الالتزام بالقوانين والشرعية الدولية من قبل سلطات الاحتلال التي أخضعت شعباً بأكمله للسجن بلا ذنب مما ولد شعورا بالقهر والظلم داخل فلسطين وخارجها.

من جانبه دعا الرئيس الفرنسي الى ضرورة التحرك الجاد للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع وتجنيب المدنيين تبعات ما سيحدث.

وأشار البيان الى أن الرئيسين اتفقا على ضرورة العمل من أجل تأمين الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر الانسانية لدخول المساعدات الى أهالي غزة المحاصرين والعمل على منع التصعيد ووقف المعاناة الإنسانية في غزة.

المصدر
وكالات
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22 أكتوبر، 2023
0 23 دقيقة واحدة

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