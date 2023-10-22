ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 4651 شهيدا

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 4651 شهيدا

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاحد ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا وإصابة 14245 فلسطينيا بجروح مختلفة.

وأضافت السلطات في بيان أن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال الساعات ال24 الماضية راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.

ومن جهته أوضح بيان للمكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة أن 70 بالمئة من سكان القطاع أصبحوا خارج منازلهم في نحو 220 مركز إيواء وتجمع.

ومن جانبها أطلقت إدارة (مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي) نداء استغاثة عاجلا اليوم عبر بيان لتوفير وقود لتشغيل مولد الكهرباء قبل فقدان المزيد من الضحايا في المستشفيات.

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم ال16 على التوالي بعد انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من الشهر الجاري.