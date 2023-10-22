“الإحصاء”:ارتفاع التضخم في الكويت 3.73% سبتمبر الماضي على أساس سنوي

“الإحصاء”:ارتفاع التضخم في الكويت 3.73% سبتمبر الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 73ر3 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الاحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في سبتمبر بنسبة 31ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.

وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في سبتبمر الماضي بنسبة 68ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 30ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 10ر7 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 13ر3 في المئة وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 89ر2 في المئة.

وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 42ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 74ر2 في المئة في سبتمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 74ر1 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 14ر3 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 72ر0 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في أغسطس الماضي بنسبة 54ر3 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 32ر4 في المئة.

وبينت أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر أغسطس باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 3ر3 في المئة على أساس سنوي.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.