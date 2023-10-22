وزير التجارة: حريصون على دور فاعل وملموس للصين في الاقتصاد الكويتي

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان حرص الكويت على أن يكون للصين دور فاعل وملموس في تطوير المدن الإسكانية والبنية التحتية ومشاريع الطاقة وأثر ملموس على الاقتصاد الكويتي.

وذكرت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الأحد إن الوزير العيبان بحث مع نظيره الصيني وانغ ون تاو على هامش اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والصين الذي عقد في مدينة كوانزو الصينية أمس تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين وتوسيع التعاون في المجالات غير النفطية.

وأضافت أن المجالات غير النفطية التي تم الطرق إليها هي البناء والمنطقة الحرة والمنطقة الاقتصادية والتصنيع والتحول الرقمي والطاقة المتجددة وحماية البيئة إضافة إلى الاستثمار المشترك.

ونقل البيان عن العيبان قوله إن الكويت تتطلع إلى تعزيز مستوى التعاون التجاري بين البلدين وتعميق التعاون في المجالات الاستثمارية بشكل أكبر مشيرا إلى أن الصين تعد من أكبر المصدرين للواردات إلى الكويت وأحد أكبر الشركاء التجارين للكويت في المجال غير النفطي.

وتطرق العيبان إلى زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأخيرة إلى الصين واتفاقية التعاون الثنائي للأعوام (2024-2028) الموقعة بين البلدين خلال زيارة سموه والتي شملت العديد من المجالات لتعزيز المكاسب الحالية في التعاون في مجال النفط وتوسيع التعاون في المجالات غير النفطية.

من جانبه قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو حسب البيان إن الكويت أصبحت من الدول المهمة بالنسبة للصين فيما يخص الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية والطاقة والإسكان وغيرها من المشاريع الأخرى.

وأشار تاو إلى ارتفاع معدلات الاستثمار بين البلدين آملا زيادته أكثر من الجانب الكويتي في المجالات الواعدة بالصين لاسيما في الابتكار والذكاء الاصطناعي وفي انتاج السيارات الكهربائية وغيرها من الأمور الاقتصادية والمشاريع الجديدة على الساحة الاقتصادية.