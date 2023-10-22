الهند ترسل 38.5 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة

أرسلت الهند الأحد 38,5 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة سيناء في مصر للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، وفق وزارة الخارجية.

وغادرت طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز سي-17 “محملة بنحو 6,5 أطنان من المساعدات الطبية و32 طنا من مواد الإغاثة من الكوارث لشعب فلسطين” متوجهة إلى مطار العريش المصري، بحسب المتحدث باسم الوزارة أريندام باغشي.

وأوضح باغشي على منصات التواصل الاجتماعي أن “المواد تشمل أدوية أساسية منقذة للحياة، ولوازم للجراحة وخيما وأكياسا للنوم وشوادر ومستلزمات للنظافة وأقراصا لتنقية المياه، من بين مواد ضرورية أخرى”.

ونددت الهند بـ”الهجمات الإرهابية” لحماس مؤكدة في نفس الوقت موقفها الثابت من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.