وزير الخارجية يعلن انطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة

نصرةً للأشقاء الفلسطين في غزة واستجابةً لنداءاتهم، وبأوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، وتعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظه الله، أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد عن انطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال الوزير في تصريح اليوم أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيفاً لما يتعرض له من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وبين الوزير الشيخ سالم الصباح أن الجسر الجوي الكويتي والذي سينطلق يوم غدٍ الإثنين عبر تسيير طائرات تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية ومواد الطبية ودوائية عاجلة إلى مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة تمهيداً لإيصالها إلى قطاع غزة، وستستمر العمليات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الاسبوع الجاري، كما بين معاليه بأن الجسر الجوي سيتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والقوة الجوية في الجيش الكويتي ووزارة الصحة بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.