سوريا: مقتل عامل مدني وإصابة آخر جراء اعتداء صهيوني على مطاري دمشق وحلب

أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد مقتل عامل مدني وإصابة آخر بجروح جراء عدوان نفذته قوات الاحتلال الصهيوني على مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى كذلك إلى وقوع أضرار مادية وخروج المطارين من الخدمة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن “العدو الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 5:25 صباح اليوم عدوانا جويا بالصواريخ من اتجاهي البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية والجولان السوري المحتل بالتزامن مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى إلى خروجهما من الخدمة”.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة النقل السورية عن تحويل الرحلات الجوية القادمة والمغادرة كافة من مطاري دمشق وحلب إلى مطار اللاذقية الدولي.

ويأتي هذا العدوان ضمن سلسلة من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية منذ عام 2011 والتي تستهدف المطارات والمحافظات والمراكز العسكرية.