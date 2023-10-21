الداخلية: ضبط 160 مخالفاً منهم 15 بائعين جائلين و5 أشخاص بحوزتهم 120 زجاجة خمر

اسفرت الحملات التفتيشية المكثفة للادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة ممثلة في ادارة البحث والتحري وقسم اللجنة الثلاثية على مناطق (سلوى والفحيحيل وجليب الشيوخ ومحافظة الفروانية) وحملة مفاجئة على ( سوق السمك في منطقة شرق ) عن ضبط عدد 160 مخالفا منهم 15 بائعين جائلين و24 غسال سيارات و5 أشخاص بحوزتهم 120 زجاجة خمر محلية الصنع و5 مخالفين في مخبز غير مرخص داخل احدى البنايات في منطقة جليب الشويخ ومكتبين خدم وهميين، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم لجهة الإختصاص.

المصدر وزارة الداخلية