وفاة الفنان عباس البدري عن عمر يناهز 78 عاما

توفي، الفنان عباس البدري عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

واشتهر البدري في الساحة الغنائية بتقديمه العديد من الأغاني الناجحة وحصد قاعدة جماهيرية كبيرة وصلت إلى دول الخليج والوطن العربي، وشهدت بداياته الغنائية تعاونا مع أسماء فنية كبيرة، منها مع الملحن ابراهيم الصولة في تقديمه اغنية تتصف باللون السامري واستمر هذا التعاون في العديد من الأغاني، اذ إن رصيد البدري يحتوي على أكثر من 200 أغنية.

من اشهر أعماله أغنية «خليجية» التي حققت نجاحاً كبيراً وما زال الجمهور يتذكرها إلى اليوم ومعظم الفنانين يتغنون بها في حفلاتهم الجماهيرية، بالاضافة إلى أغنية غالي لو يبعد التي تعد واحدة من أبرز الأغاني الكويتية التي تعيش في ذاكرة الجمهور والأرشيف الغنائي الكويتي لغاية هذه اللحظة.