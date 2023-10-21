جمعية الهلال الأحمر الكويتي توفر مستلزمات طبية للمستشفيات في قطاع غزة

جمعية الهلال الاحمر الكويتي تواصل تقديم المساعدات العاجلة للفلسطينيين في غزة

21 أكتوبر، 2023
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واصلت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم السبت تقديم المساعدات العاجلة ضمن حملة “الكويت بجانبكم” للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان الاحتلال الإسرائيلي عبر البر والجو والبحر لليوم ال15 على التوالي.

وقدمت الجمعية للاسر النازحة الوجبات الساخنة والخبز وسلمت الدفعة الثانية من المعدات الطبية للمستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الادوية والمستلزمات الطبية.

وتأتي الحملة لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من آثار العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط 4385 شهيدا وإصابة نحو 13561 آخرين وفق أحدث حصيلة للسلطات الصحية في قطاع غزة.

المصدر
كونا
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21 أكتوبر، 2023
0 44 أقل من دقيقة

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