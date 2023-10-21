ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر مصر بعد ترؤس وفد دولة الكويت في قمة القاهرة للسلام

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر مصر بعد ترؤس وفد دولة الكويت في قمة القاهرة للسلام

بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد ترؤس وفد دولة الكويت في قمة القاهرة للسلام المقامة بمدينة القاهرة.

وكان في وداع سموه حفظه الله معالي وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية الشقيقة أحمد سمير وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم ونائب السفير الوزير المفوض مشاري يوسف النيباري والسادة أعضاء سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة.