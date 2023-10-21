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مصر: انطلاق قمة “القاهرة للسلام” لبحث التطورات في غزة بالعاصمة الإدارية الجديدة

21 أكتوبر، 2023
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انطلقت فعاليات قمة “القاهرة للسلام ” ، اليوم السبت ، بالعاصمة الإدارية الجديدة/ شرق القاهرة/ ويبحث المشاركون في القمة آخر التطورات في قطاع غزة وسبل إنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

ويشارك في القمة أكثر من ثلاثين دولة بينهم قادة ورؤساء وزارات ووزراء خارجية ومسؤولون من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والأردن والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وروسيا وإيطاليا وقبرص وغيرهم، إضافة إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية.

المصدر
وكالات
الوسوم
21 أكتوبر، 2023
0 716 أقل من دقيقة

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