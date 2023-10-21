مصر: الأولوية في مساعدات غزة ستكون للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية

قالت تقارير مصرية اليوم السبت إن أولى قوافل الإغاثة بدأت فعليا بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية.

وقالت وكالة الأنباء المصرية (أ.ش.أ) إن نحو 20 شاحنة مساعدات بدأت في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح.

ولفتت إلى أن مصر قامت خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه بث التليفزيون المصري اليوم السبت لقطات لبدء دخول شاحنات تحمل المساعدات الانسانية الى قطاع غزة عبر معبر رفح تشمل مواد غذائية وأدوية في بادرة للوقوف الى جانب أهالي قطاع غزة.

وأكد أن في بث مباشرة من أمام معبر رفح أن أولى شاحنات المساعدات الانسانية بدأت في دخول المعبر ايذانا ببدء قوافل المساعدات للدخول الى قطاع غزة.

ويأتي فتح معبر رفح البري بعد جهود حثيثة بذلتها اطراف متعددة في مقدمتها مصر التي أطلقت محادثات مكوكية مع أطراف دولية فاعلة من أجل الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لفتح المعبر من ناحية الجانب الفلسطيني لادخال المساعدات لأهالي قطاع غزة .

واتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الامريكي جو بايدن الاربعاء الماضي على اهمية ادخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش قد عقد مؤتمر صحفيا في الجانب المصري من (معبر رفح) أمس دعا فيه الى ضرورة دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية المتواجدة حاليا في المعبر إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن .

ويأتي فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات الانسانية لأهالي قطاع غزة بالتزامن مع التئام (قمة القاهرة للسلام) التي دعا اليها الرئيس المصري بمشاركة دولية واسعة لبحث كيفية احتواء التصعيد العسكري في الاراضي الفلسطينية.

وتشير الأرقام الفلسطينية إلى أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 4200 شهيد ونحو 13500 جريح.