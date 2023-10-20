المساعدات تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح البري

مصر وفرنسا تؤكدان الضرورة القصوى لتدفق المساعدات الانسانية لقطاع غزة

20 أكتوبر، 2023
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شددت مصر وفرنسا اليوم الجمعة على “الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات الانسانية لأهالي قطاع غزة بما يحد من تدهور الأوضاع الانسانية في القطاع”.

وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلاله آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة.

وأكد الرئيسان السيسي وماكرون “خطورة الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع في الأراضي الفلسطينية على استقرار المنطقة”.

وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في كيفية احتواء التصعيد العسكري الجاري في الأراضي الفلسطينية لاسيما “دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع”.

وتتواصل الاتصالات بين مصر وكافة الدول الفاعلة لبحث احتواء التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية عشية عقد قمة (القاهرة للسلام) التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشارك فيها 31 دولة وثلاث منظمات دولية.

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20 أكتوبر، 2023
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