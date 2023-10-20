واشنطن تفرض عقوبات على فردين من عائلة رئيس صرب البوسنة و4 كيانات مرتبطة به

واشنطن تفرض عقوبات على فردين من عائلة رئيس صرب البوسنة و4 كيانات مرتبطة به

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فردين من عائلة رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ميلوراد دوديك المدرج مرتين على لوائح العقوبات الأمريكية وأربعة كيانات مرتبطة به.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن العقوبات الصادرة اليوم فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) لكون “أعضاء هذه الشبكة ومن بينهم ابنه وابنته الراشدين يسهلون فساد دوديك المستمر في كيان جمهورية البوسنة والهرسك مما يسمح له بسحب الأموال العامة من جمهورية صربسكا وإثراء نفسه وعائلته على حساب مواطني البوسنة والهرسك والحكم الوظيفي في جمهورية صربسكا”.

وقالت إن دوديك “عمل سابقا كعضو في رئاسة البوسنة والهرسك وهو معروف على نطاق واسع بدعوته العلنية ودعمه لنقل اختصاصات الدولة من جانب واحد من حكومة البوسنة والهرسك إلى جمهورية صربسكا وهي أحد الكيانين اللذين يتألف منهما البوسنة والهرسك”.

وأكدت أنه “استخدم منصبه الرسمي في البوسنة والهرسك وشبكة من العلاقات الشخصية والشركات لتجميع الثروة الشخصية من خلال الكسب غير المشروع والرشوة وأشكال الفساد الأخرى” مشيرة إلى أن “خطابه العرقي القومي المثير للانقسام يعكس جهوده لتحقيق هذه الأهداف السياسية وصرف الانتباه عن أنشطته الفاسدة”.

وأضافت أنه “قام بتشويه سمعة المجموعات العرقية والدينية الأخرى علانية داخل البوسنة والهرسك مما أدى إلى مزيد من الانقسام والجمود السياسي”.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمالية بريان نيلسون في تصريح تضمنه البيان “بفضل الدعم المالي والسياسي من الفردين والكيانات المدرجة اليوم انخرط دوديك في الفساد الذي يضمن استقراره المالي والسياسي الشخصي على حساب مواطني البوسنة والهرسك الذين يعيشون في جمهورية صربسكا”.

وشدد على مواصلة واشنطن “محاسبة أولئك الذين تساهم أفعالهم في تدهور وتقويض المؤسسات في البوسنة والهرسك وغرب البلقان فضلا عن تقويض اتفاق (دايتون) للسلام” بالإشارة إلى اتفاقيات دايتون للسلام التي انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995.

يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت دوديك على لائحة عقوباتها مرتين أولاهما في 2017 بتهمة عرقلة اتفاق (دايتون) وثانيهما في 2022 لاتهامه بالتورط في عرقلة الاتفاق بالإضافة إلى الضلوع بالفساد وزعزعة الاستقرار في البوسنة والهرسك.