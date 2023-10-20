الاتحاد الأوروبي يعلن إرسال 54 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنه أرسل طائرتين إلى مصر على متنهما 54 طنا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة في انتظار فتح معبر (رفح) البري لتسليمها.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية بالاز أوجفاري في مؤتمر صحفي ببروكسل “نتحدث عن 54 طنا من الإمدادات الإنسانية بما في ذلك غذاء ومياه وخيم ومواد صحية”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيعمل من خلال الهلال الأحمر المصري وقد تم بالفعل إرسال المساعدات إلى المنطقة وهي جاهزة للتوجه الى المعبر بمجرد ضمان وصولها.

وشدد المتحدث على أنه “تماشيا مع القانون الإنساني الدولي هناك التزام على جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بأمان ودون عوائق أو قيود على كميتها ومكوناتها”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط 4137 شهيدا وإصابة ما يزيد على 13 ألفا آخرين وفق أحدث حصيلة للسلطات الصحية في القطاع.