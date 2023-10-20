الهلال الأحمر الكويتي يتبرع بـ 3 سيارات إسعاف لقطاع غزة

الهلال الأحمر الكويتي يتبرع بثلاث سيارات إسعاف لقطاع غزة

20 أكتوبر، 2023
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أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الجمعة تبرعها بثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالكامل للاشقاء في قطاع غزة نظرا لتعرض العديد من سيارات الاسعاف في القطاع للقصف من قبل قوات الكيان الإسرائيلي المحتل.

وقال المدير العام في الجمعية عبدالرحمن العون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذا التبرع يعد امتدادا للإسهامات الإنسانية للهلال الاحمر الكويتي لاسيما في ظل الظروف الراهنة في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة.

وأضاف أنه سيتم نقل سيارات الاسعاف عن طريق مصر في حال فتح معبر رفح مشيرا الى أن هذا الدعم يأتي بهدف تعزيز قدرات الإسعاف والطوارئ في القطاع لتبقى قادرة على تلبية خدمات الإسعاف لأبناء الشعب الفلسطيني.

ومن جانب آخر ذكر العون أن الجمعية تواصل توزيع وجبات طعام يومية وأرغفة خبز في مراكز الايواء كما تقوم بتوصيل بعض الاجهزة والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وأوضح أنه على الرغم من عمليات القصف المتواصلة لعدد من المخابز في القطاع فإن الهلال الاحمر الكويتي مستمر بتوزيع أرغفة الخبز وبشكل يومي دون انقطاع.

وأشار الى تجهيز قافلة مساعدات ومعونات إغاثية وطبية تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

وأكد العون أن القضية الفلسطينية “قضية دائمة” بالنسبة للجمعية وللشعب الكويتي عموما مبينا أن الكويت لن تتوانى عن تقديم كافة المساعدات الاغاثية والانسانية والتنموية الممكنة للشعب الفلسطيني الشقيق.

المصدر
كونا
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20 أكتوبر، 2023
0 27 دقيقة واحدة

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