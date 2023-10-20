غوارديولا: الكرة الذهبية يجب أن تنقسم إلى قسمين واحدة لميسي ثم ننظر الى الاخرين

غوارديولا: الكرة الذهبية يجب أن تنقسم إلى قسمين واحدة لميسي ثم ننظر الى الاخرين

رأى الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الإنكليزي إنه يجب تخصيص فئة خاصة لليونيل ميسي في جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصّصة في كرة القدم، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان النجم الارجنتيني الفائز بكأس العالم أو مهاجمه النروجي إرلينغ هالاند يجب أن يفوز بجائزة هذا العام.

ويُعدّ ميسي، الذي غادر باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الاميركي، المرشّح الأوفر حظا للفوز بالجائزة للمرة الثامنة، بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم العام الماضي في مونديال قطر.

ويُعتبر هالاند منافسه الرئيس على الجائزة بعد تسجيله 52 هدفاً في 53 مباراة في مختلف المسابقات ليساهم بشكل كبير في احراز فريقه ثلاثية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز وكأس انكلترا الموسم الماضي.

سبق لغوراديولا ان اشرف على تدريب ميسي في صفوف برشلونة في حين يلعب هالاند في صفوف فريقه حالياً.

وقال الاسباني الجمعة “قلت دائماً إن الكرة الذهبية يجب أن تكون مقسّمة إلى قسمين، واحدة لميسي ثم ننظر الى الاخرين، وبالتالي يتعين على هالاند الفوز، نعم. لقد فاز بالثلاثية وسجّل 50 مليون هدف”.

وتابع “أسوأ موسم لميسي هو الأفضل للآخرين. كلاهما يستحق ذلك، ماذا بوسعي ان أقول؟”.

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في باريس في 30 تشرين الاول/أكتوبر.