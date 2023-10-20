عشرات آلالاف يتظاهرون في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعما لغزة

عشرات آلالاف يتظاهرون في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعما لغزة

تظاهر عشرات آلاف المصريين الجمعة في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعما لغزة في اليوم الرابع عشر للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب صحفيين من فرانس برس ووسائل اعلام مصرية.

وخرجت تظاهرة كبيرة تضم الالاف بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وتمكن عدد كبير منهم من الوصول الى ميدان التحرير في قلب القاهرة، بؤرة ثورة العام 2011 التي اسقطت حسني مبارك.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينيين مستوحاه من هتافات الربيع العربي منها “عيش، حرية فلسطين عربية”.