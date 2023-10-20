تظاهرات أمام الأزهر في القاهرة

عشرات آلالاف يتظاهرون في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعما لغزة

20 أكتوبر، 2023
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تظاهر عشرات آلاف المصريين الجمعة في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعما لغزة في اليوم الرابع عشر للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب صحفيين من فرانس برس ووسائل اعلام مصرية.

وخرجت تظاهرة كبيرة تضم الالاف بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وتمكن عدد كبير منهم من الوصول الى ميدان التحرير في قلب القاهرة، بؤرة ثورة العام 2011 التي اسقطت حسني مبارك.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينيين مستوحاه من هتافات الربيع العربي منها “عيش، حرية فلسطين عربية”.

المصدر
كونا
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20 أكتوبر، 2023
0 61 أقل من دقيقة

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