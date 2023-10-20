الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

الكرملين يعتبر تصريحات بايدن بشأن بوتين “غير مقبولة”

20 أكتوبر، 2023
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ندد الكرملين الجمعة بخطاب للرئيس الأميركي جو بايدن شبه فيه روسيا بحركة حماس ووصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين ب”الطاغية”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “هذا غير مقبول بالنسبة لنا … لا نقبل بمثل هذه اللهجة في ما يتعلق بروسيا الاتحادية، فيما يخص رئيسنا”.

وفي خطابه إلى الأمة من المكتب البيضاوي الخميس، قال بايدن إن الولايات المتحدة تقف وراء “إسرائيل” وأوكرانيا في مواجهة روسيا وحماس اللتين تسعيان “للقضاء على ديموقراطية مجاورة”.

وأضاف “لا يمكننا أن نسمح، ولن نسمح، لإرهابيين مثل حماس ولطغاة مثل بوتين بأن ينتصروا. أرفض السماح بحدوث ذلك”.

وفي حديث مع صحافيين الجمعة، قال بيسكوف إن مثل هذا “الخطاب غير مناسب لقادة دول يتحلون بالمسؤولية، ولا يمكننا أن نقبله”.

وأضاف أن الجهود الأميركية “لاحتواء” روسيا ستكون بلا جدوى.

المصدر
أ ف ب
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20 أكتوبر، 2023
0 32 أقل من دقيقة

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