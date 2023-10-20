سمو ولي العهد يبعث ببرقية شكر إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي

بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، هذا نصها:

“صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

أود وقد عدت إلى أرض الوطن بعد حضوري قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي استضافها بلدكم الشقيق في مدينة الرياض أن أعرب لسموكم عن أعمق مشاعر الشكر والامتنان لما لقيته والأخوة أعضاء الوفد المرافق من صادق الحفاوة وكرم الوفادة التي جسدت عمق ومتانة الأواصر التاريخية الحميمة ووشائج القربى التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وإنني لأعبِّر عن بالغ التقدير والثناء للجهود الدؤوبة التي توجت بحسن التنظيم وتميز الإعداد لهذه القمة مما يؤكد المكانة الرفيعة والدور الريادي للمملكة الشقيقة على المستويين الإقليمي والدولي آملا أن تسفر النتائج الإيجابية والتوصيات المثمرة لهذه القمة في تعزيز مسيرة العمل المشترك وتفعيل آليات أوجه التعاون بين الدول المشاركة في مختلف المجالات والميادين وبناء توافق في الآراء حول مجمل القضايا الدولية خاصة بما يضمن تلبية آمال شعوبنا وتطلعاتها ويحقق مصالحنا المشتركة.

وأغتنم هذه الفرصة لأبعث لسموكم أصدق التمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلدكم الشقيق الرفعة والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه.

والله يحفظكم”.