ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر السعودية بعد ترؤسه وفد الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر السعودية بعد ترؤسه وفد الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان

بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد ترؤس سموه وفد دولة الكويت في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان المقامة بمدينة الرياض.

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار رئيس بعثة الشرف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.