سمو ولي العهد: ضرورة اتخاذ العراق إجراءات لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في “خور عبدالله”

أكد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم الجمعة أن اجتماع قادة دول مجلس التعاون وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) يجسد إضافة مهمة في مسيرة العلاقات الطيبة بين الجانبين والرغبة الصادقة المشتركة نحو تطوير وتعزيز هذه العلاقات لتشمل آفاق تعاون أوسع في مختلف المجالات.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها سموه أمام الاجتماع الأول لقادة دول مجلس التعاون وقادة رابطة آسيا (الآسيان) في العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد عن سروره للمشاركة في الاجتماع معربا عن الأمل بأن يسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دول الجانبين.

كما أعرب سموه عن تقديره للجهود المبذولة من اللجان الوزارية والفنية الأخرى والتي توجت بالانتهاء من إعداد خطة العمل المشتركة للفترة (2028 – 2024). وأشاد سموه بمواقف رابطة دول جنوب شرق آسيا لالتزامها الدائم تجاه القضايا العادلة وتعاونها مع دول مجلس التعاون لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ومواقفها إزاء القضايا الإسلامية والعربية والإقليمية والدولية.

وأكد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ضرورة اتخاذ العراق إجراءات لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في (خور عبدالله).

وقال سموه إنه انطلاقا من حرص دولة الكويت على حسن الجوار فإنها تؤكد ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في (خور عبدالله).

يذكر أنه بعد مرور عشر سنوات على دخول اتفاقية (خور عبدالله) بين الكويت والعراق حيز التنفيذ دون أي اعتراض من الجانبين جاء الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الاتحادية العراقية العليا ببطلان الاتفاقية متضمنا سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات ودون مراعاة لقرارات مجلس الأمن.

ففي عام 2013 صادق البرلمان العراقي -السلطة العراقية المختصة- على اتفاقية (خور عبدالله) بين العراق والكويت تنفيذا للقرار رقم 833 الصادر عام 1993 على ضوء ما انتهت إليه لجنة تخطيط الحدود الدولية بين البلدين التي أنشأها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 687 الصادر في عام 1991 التي تعتبر قراراتها نهائية بما يضع حدا لأي لبس في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وجدد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله دعوة المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأعرب سموه عن قلق دولة الكويت حيال تطورات الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مجددا دعوة المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق مؤكدين موقف دولة الكويت الثابت المبدئي في الوقوف إلى جانبه ومساندته.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى الى سقوط نحو 3800 شهيد وإصابة قرابة 13 ألف شخص.