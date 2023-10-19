وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل علي المانع

وزير التربية يعزي المعلمة الفلسطينية ماجدولين أبو عودة باستشهاد عائلتها جراء عدوان الكيان الصهيوني

19 أكتوبر، 2023
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أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع عن خالص تعازية ومواساته للمعلمة الفلسطينية ماجدولين أبو عودة باستشهاد عائلتها جراء عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس ان الوزير المانع تواصل مع ابو عودة للاطمئنان ايضا على حالتها الصحية بعد ان نقلت للمستشفى اثر علمها باستشهاد عائلتها.

ووجه المانع مسؤولي الوزارة بمتابعة حالة المعلمة والاطمئنان على صحتها وتقديم اوجه الدعم لها.

المصدر
كونا
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19 أكتوبر، 2023
0 22 أقل من دقيقة

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