من المضبوطات

الداخلية: ضبط مقيم من جنسية عربية يدير شبكة للنصب الإلكتروني عن طريق بيع تذاكر وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي

19 أكتوبر، 2023
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تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية “إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية” من فك رموز أحد أشهر المتمرسين في عمليات النصب الإلكتروني على الأشخاص في البلاد.

حيث إن الجاني و شركاءه امتهنوا التزوير العرفي في عقود أرقام الهواتف النقالة من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين ويقومون على اثرها بالتواصل عبر تطبيق الواتساب مع الضحايا بعد الإعلان في حسابات وهمية تجارية عن (بيع تذاكر حفلات) وإرسال الروابط البنكية لهم والاستيلاء على أموالهم.

وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري تبين أن الجاني يقوم بخداع عدد من الأشخاص لعمل روابط بنكية له نظير عمولة، كما أنه قام باستغلال عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ابتزازهم وهويات أشخاص آخرين بالتعاون مع شركائه لشراء تلك الخطوط.

وبعد التأكد من المعلومات تم أخذ الإذن القانوني اللازم وعمل كمين محكم له اسفر عن ضبطه وبتفتيشه تم العثور على أكثر من (75) خط هاتف نقال و (5) أجهزة لإدارة الحسابات الوهمية, وتبين أن أعضاء الشبكة مطلوبين على ذمة (22) قضية بذات النمط الإجرامي وجاري إحالة المتهم وجميع معاونيه والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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19 أكتوبر، 2023
0 89 دقيقة واحدة

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