خالد مشعل: سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم

قال رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، الخميس، إن الهجوم على الاحتلال الإسرائيلي كان مغامرة مدروسة، في إشارة إلى هجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المباغت على الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا بالقول: “نعرف جيدا تبعات عمليتنا يوم 7 أكتوبر”.

وأكد، في حوار خاص مع قناة “العربية” أن تفاصيل أرقام الأسرى موجودة فقط عند كتائب القسام، مشدداً بالقول: “لدينا أسرى من جنود الاحتلال الإسرائيلي ما يكفي للتفاوض على معتقلينا.. وأبلغنا بعض الدول باستعدادنا لتسليم الأسرى المدنيين”، مشيراً بالقول: “معنيون فقط بالأسرى العسكريين وسنقايض أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدينا بكل أسرانا لدى إسرائيل”.

وقال خالد مشعل إن حكومة نتنياهو وضعت أجندة لتهويد الأقصى”، مؤكداً بالقول: “الاحتلال يقتلنا قاومنا أم لم نقاوم”.

وأضاف خالد مشعل أن “حسابات عمليتنا ضد الاحتلال الإسرائيلي كانت في إطار ضيق”، مشيراً إلى أنه “لتحقيق عنصر المفاجأة بعمليتنا لم يعرف بها الجميع”، ومؤكداً أنه “لا يمكن الوصول للأسرى الأجانب تحت القصف”.

وشدد بالقول إن “حماس والفصائل الفلسطينية لا تستهدف المدنيين، لكن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين بشكل عشوائي”.

وأشار إلى أن “الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد”، مشدداً بالقول: “نحن لا ندعو الشعوب إلى الحروب”، ومشيراً إلى أن “حزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد”.

وطالب مشعل العرب بحماية غزة، مؤكداً بالقول إنه “لا توجد أصوات في غزة تنتقد المقاومة.. نريد موقفا عربيا إسلاميا يضغط على الغرب لوقف الحرب”.

وقال مشعل أن حماس تركز على قتال الجنود الصهاينة والحمد لله هزمت فرقة غزة التي انهارت في ساعات، ونحن نركز على الجنود بينما العدو منذ نشأته قام على المجازر في دير ياسين والسموع وبحر البقر في مصر وغانا في لبنان هذا تاريخ العدو.

وأشار إلى أن “الاحتلال يقول إنه سيقضي على حماس.. ولن تنجح”، مشدداً بالقول: “المعركة مع الاحتلال صعبة.. طالبان هزمت أميركا ونحن سنهزم إسرائيل”. وأضاف أن “الدول التي وضعتنا على قوائم الإرهاب تتواصل معنا عبر طرف ثالث”.

وعن الموقف الأمريكي قال مشعل أن الإدارة الأمريكية بلا أخلاق بلا إنسانية لأنهم لا يرون هدم المستشفيات والمساجد وهذا التدبير الممنهج وجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الصهيوني على أرض غزة.

وبشأن دخول المساعدات للقطاع، قال مشعل إن حماس لا تقبل أن تحصر المساعدات لأهالي جنوب القطاع.

وعن الدعوات الإسرائيلية التي تطالب بخروج أهالي غزة إلى مصر، قال مشعل: “نرفض الرحيل عن غزة .. تهجير أهالي غزة إذا وقع سيضر مصر والأردن”.

وقال رئيس حركة حماس بالخارج إن “عمليتنا في إسرائيل هجومية ضمن حرب دفاعية طويلة”.

وأضاف مشعل أن الشعوب لا تتحرر بسهولة، الروس قدموا 30 مليون ضحية في الحرب العالمية الثانية حتى يتحرروا من هجوم هتلر عليهم، والشعب الفيتنامي قدم 3 مليون ونصف بني آدم حتى هزموا الامريكان و أفغانستان هزم الاتحاد السوفيتي أولاً ثم أمريكا بملايين من الشهداء و الشعب الجزائري ستة ملايين شهيد عبر 130 عاما، الشعب الفلسطيني مثله مثل كل الشعوب لا يوجد شعب يحرر أرضه بدون تضحيات.