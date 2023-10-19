باكستان ترسل مساعدات إغاثية للشعب الفلسطيني

قالت إذاعة باكستان إن إسلام آباد أرسلت اليوم الخميس أول شحنة من المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني موضحة أنها ستصل إليه عبر مصر.

وذكرت الإذاعة المملوكة للدولة أن المساعدات من بينها خيام وبطانيات وأدوية “وستوفر إغاثة فورية” للمتضررين في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه جرى إرسال هذه المساعدات في اليوم نفسه الذي زار فيه الرئيس الباكستاني عارف علوي سفارة فلسطين في إسلام آباد للإعراب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني “الذي يتعرض للقتل دون تمييز” على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت الإذاعة عن علوي دعوته المجتمع الدولي إلى إدانة الأعمال “الوحشية” للاحتلال الإسرائيلي ورد فعله “غير المتناسب” الذي أدى إلى استشهاد آلاف الأبرياء.

كما طالب الرئيس الباكستاني بوقف “فوري” لإطلاق النار وفتح ممر إنساني لإرسال المساعدات إلى السكان الذين يفتقرون إلى الغذاء والكهرباء والمياه.

وشدد على أن “باكستان ستقف دائما إلى جانب فلسطين ولن تقبل إلا الحل الذي يقبله الفلسطينيون”.

وأشارت الإذاعة إلى أن السفير الفلسطيني أعرب من جانبه عن شكره للرئيس الباكستاني على زيارته السفارة “في هذه الأوقات الصعبة” واصفا أفعال الاحتلال الإسرائيلي في فقطاع غزة بأنها “إبادة جماعية للشعب الفلسطيني”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط أكثر من 3785 شهيدا وإصابة نحو 13 ألفا آخرين.