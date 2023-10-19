غوتيريش يدعو من القاهرة الى وصول مساعدات انسانية “سريعة وبلا عوائق” الى غزة

غوتيريش يدعو من القاهرة الى وصول مساعدات انسانية “سريعة وبلا عوائق” الى غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الخميس الى وصول مساعدات انسانية “سريعة وبلا عوائق” الى غزة والى “وقف اطلاق نار انساني فوري”، في اليوم الثالث عشر للحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري “اننا بحاجة الى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة الى الكثير منها وبشكل مستدام”.

وشدد على أن “المطلوب ليس عملية صغيرة وإنما جهد مستدام (…) ينبغي أن يتمكن المسؤولون عن الاغاثة الانسانية من ادخال المساعدة وتوزيعها بأمان كامل”.