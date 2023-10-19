“الهلال الأحمر الكويتي” يسلم المساعدات الطبية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة

سلمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس المساعدات الطبية لوزارة الصحة في قطاع غزة التي تعاني شحا بالمواد الطبية نتيجة لعدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) استمرار الجمعية في تقديم الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة انطلاقا من حرص الكويت والتزامها بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني.

وأضاف الساير أن المساعدات تهدف الى تأمين احتياجات المستشفيات في غزة لعلاج الجرحى في اطار العمل الانساني الذي ينتهجه الهلال الاحمر الكويتي في إغاثة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم.

وذكر أن المساعدات الطبية لن تتوقف سواء من خلال الشراء من السوق الفلسطيني أو من خلال تجهيز قوافل الاغاثة التي تنتظر فتح المعابر لإدخال كافة المساعدات الانسانية من قبل دولة الكويت.

وبين أن الجمعية بادرت منذ عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة بتوزيع الوجبات اليومية والسلال الغذائية في مراكز الايواء وإيصال الوقود الى المستشفيات وذلك بفضل جهود المتبرعين كافة.

وأشار الى استعداد الجمعية لتبني جميع مشاريع الدعم والمساعدة الانسانية للمحتاجين في مختلف الأماكن لافتا إلى أنها سخرت جميع امكاناتها لاغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأعرب الساير عن بالغ الشكر والتقدير للمتبرعين من المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص والبنوك الذين يساندون جهود الهلال الأحمر الكويتي لإغاثة اخوانهم في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني مدمر لكافة مناحي الحياة.