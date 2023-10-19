وفاة الممثل بيرت يونغ صديق ستالون في فيلم “روكي” عن 83 عاما

توفي الممثل الأميركي بيرت يونغ، الملاكم السابق الذي رُشح لجائزة الأوسكار عن دوره كصديق سيلفيستر ستالون في سلسلة أفلام “روكي” الناجحة جدا، عن عمر يناهز 83 عاما، على ما أعلن ستالون عبر الشبكات الاجتماعية.

وأشاد ستالون الذي أدى دور الملاكم روكي بالبوا في سلسلة الأفلام الهوليوودية الشهيرة، الأربعاء بـ “الصديق العزيز” يونغ ووصفه بأنه “رجل وفنان مذهل”.

وكتب نجم “روكي” على إنستغرام “أنا والعالم سوف نفتقدك كثيراً… أرقد بسلام”.

وأكدت ابنة يونغ، آن موريا ستينجيسر، وفاته لصحيفة نيويورك تايمز، التي ذكرت أنه توفي في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر في لوس أنجليس.

وُلد يونغ في حي كوينز في نيويورك، وأمضى فترة قصيرة كملاكم محترف قبل أن يبدأ التمثيل، حيث كانت له مسيرة طويلة امتدت لأكثر من نصف قرن.

بعد عدة أدوار صغيرة في التلفزيون والسينما، بينها في فيلم “تشايناتاون” لرومان بولانسكي، قبل أن يؤدي دور “باولي” صديق البطل في فيلم “روكي” عام 1976 الذي ألفه سيلفستر ستالون وأخرجه جون جي أفيلدسن.

بالإضافة إلى النجاح الذي حققه الفيلم في شباك التذاكر، حصل يونغ على ترشيح لجائزة الأوسكار عام 1977 في فئة أفضل ممثل بدور مساعد.

وكتب كارل ويذرز، الذي أدى دور أبولو كريد، خصم روكي بالبوا الذي تحول إلى مدرب في المسلسل، عبر منصة إكس أن يونغ كان شخصاً “ذا روح جميلة وصاحب موهبة”.