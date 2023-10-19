مجلس الدوما الروسي يناشد برلمانات العالم وقف الحرب في قطاع غزة

ناشد مجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى للبرلمان) اليوم الخميس برلمانات العالم ومنظمة الأمم المتحدة بذل الجهود كافة من أجل وقف سفك الدماء والتصعيد ضد المدنيين في منطقة النزاع بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي والحيلولة دون حدوث “كارثة إنسانية”.

وقال أعضاء المجلس في نداء بثته وكالة (تاس) الروسية للأنباء إن الإفراط في استخدام القوة والقسوة أدى إلى مصرع آلاف المدنيين الأبرياء بمن في ذلك الأطفال والنساء مشيرين إلى أن “الأساليب الهمجية” في معالجة القضايا السياسية أدت إلى موجة من الاحتجاجات في أنحاء العالم كافة.

ودان النداء تجاهل القانون الدولي الإنساني من خلال اللجوء إلى استخدام الذخائر المحرمة والقصف المكثف وتدمير منشآت البنية التحتية وخاصة الطبية ومنشآت الطاقة وشبكات المياه والتهجير القسري للسكان داعيا إلى ضرورة محاكمة المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واتهم النواب الروس الغرب بقيادة الولايات المتحدة بإعاقة الجهود الرامية إلى وقف النزاع وبالعمل على “إشعال نيران الحرب في هذه المنطقة التي طالت معاناتها”.

وحث النداء برلمانيي العالم على بذل الجهود من أجل وقف العمليات العسكرية وفتح ممرات إنسانية وتقديم المساعدات الضرورية للمصابين وعائلات الضحايا قائلا إن من شأن توحيد الجهود أن يحول دون نشوب حرب واسعة في الشرق الأوسط وأن يؤدي إلى العودة لطاولة المفاوضات على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط أكثر من 3500 شهيد وإصابة ما يزيد على 12 ألفا آخرين.