وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره البرتغالي بحثا خلاله تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة

19 أكتوبر، 2023
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تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية البرتغال الصديقة جواو غومش كرافينيو جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتنسيق والتشاور بشأن التصعيد الخطير في قطاع غزة.

وأكد الشيخ سالم الصباح خلال الاتصال ضرورة دعم الجهود الدولية لوقف القتال والمواجهات المسلحة والحد من وتيرة العنف والتصعيد وعدم انتشاره وتوسع دائرة الصراع وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في أقرب وقت وحث المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وتكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية في هذا الإطار.

المصدر
كونا
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19 أكتوبر، 2023
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