رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيره السعودي بالذكرى التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الخميس ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة الدكتور عبدالله آل الشيخ بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وعبر السعدون في البرقية عن خالص التقدير لما تبذله المملكة من جهود في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية مشيدا بما تشهده من تقدم وتطور في جميع المجالات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وبمساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود سائلا المولى عز وجل أن يمن على المملكة وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء.