وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى البلاد

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى البلاد

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت سنان المجالي وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المتخذة لفتح معابر إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى دولة الكويت نصرت تشانتشار، وسفير هنغاريا لدى دولة الكويت اندراش صابو، وسفير جمهورية نيبال لدى دولة الكويت غانا شيام لامسال، وسفير جمهورية غانا لدى دولة الكويت محمد حبيب إدريس، وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الخميس، كل على حدى، في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الوزير للسفراء الجدد التوفيق في مهام عملهم وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.

كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أوراق اعتماد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت غادة حاتم الطاهر وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الوزير لها التوفيق في مهام عملها الجديدة وللعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الكويت بالأمم المتحدة المزيد من التقدم والازدهار كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.

وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى دولة الكويت نصرت تشانتشار

وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير هنغاريا لدى دولة الكويت اندراش صابو

وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية نيبال الديموقراطية الإتحادية لدى دولة الكويت غانا شيام لامسال

وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية غانا لدى دولة الكويت محمد حبيب إدريس

وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت غادة حاتم الطاهر