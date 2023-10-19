البلدية: إلغاء 4 مواقع غير مسموح التخييم بها وتشمل موقع اللياح و موقعين في كبد وموقع جنوب مدينة صباح الاحمد

البلدية: إلغاء 4 مواقع غير مسموح التخييم بها وتشمل موقع اللياح و موقعين في كبد وموقع جنوب مدينة صباح الاحمد

اعلنت بلدية الكويت أن لجنة دراسة وتحديث مواقع المخيمات المسموح بها التخييم قررت إلغاء 4 مواقع هي موقع اللياح ، وموقعين في كبد بجانب مبنى محطة الاذاعة وخلف نادي الهجن وجنوب مدينة صباح الاحمد لاقامة المخيمات لموسم التخييم الجديد من الفترة 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس 2024 .

وبينت ان اللجنة كذلك اعتمدت ضوابط وشروط المخيمات بشكلها النهائي ، داعية اصحاب المخيمات الالتزام بهذه الشروط والضوابط وعدم مخالفتها تجنبا لإزالتها من قبل فرق ادارات النظافة في محافظتي الجهراء والاحمدي.