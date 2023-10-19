شركة علي عبدالوهاب المطوع تقدم فرص وظيفية مميزة للعمل مع علامات تجارية عالمية

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية اليوم عن توفير فرصاً وظيفية مميزة في معرض “وظيفتي” وهو أكبر تجمع للفرص الوظيفية في الكويت يقام في “أرينا الكويت” في مجمع 360 من 19 أكتوبر حتى 21 أكتوبر، بهدف استقطاب المواهب الشابة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص وظيفية أو تدريبية ومساعدتهم على استكشاف آفاق سوق العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، السيد/ أحمد بورسلي: “توفر شركة علي عبدالوهاب المطوع فرص عمل تنافسية تتيح لكل شاب طموح ومجتهد بناء مسيرة مهنية عالمية المستوى، واكتساب خبرة قيمة في قطاع البيع بالتجزئة والذي يعد من أهم الأعمدة الداعمة للقطاع الخاص الكويتي. يتميز العمل في شركة علي عبدالوهاب المطوع بالتنوع الدائم، حيث يتألف فريق العمل من أكثر من 3000 موظف من مختلف الجنسيات، ويعملون في أكثر من سبعة قطاعات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تُمثل الشركة أكثر من 200 علامة تجارية عالمية وتدير أكثر من 100 محل بيع بالتجزئة في مناطق متنوعة في الكويت. ولذلك تأتي مشاركتنا اليوم لتمكين الشباب من الاستفادة والتأثير في هذا المجال وتشكيل مستقبله.”

تتمثل مشاركة شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بوجود جناح توظيف للشركة يديره فريق إدارة الموارد البشرية، وجناح آخر لـ “جو أند ذا جوس”، المقهى الدنماركي الرائد عالمياً في قطاع المأكولات والمشروبات الصحية، وذلك من أجل استقطاب المواهب وضمهم للعمل في الشركة وفي المقهى.

يُذكر أن الشركة لها التزام دائم بدعم الاستثمار في الطاقات والمواهب الشابة وإتاحة الفرص الوظيفية لهم وتوسيع آفاق معرفتهم النظرية والعملية لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم التنافسية في ميادين الاقتصاد والتجارة وغيرها. ومن تلك المبادرات دعمها لجمعية “إنجاز الكويت” التي تهدف إلى إعداد الطالب للعمل في القطاع الخاص.

يشارك في المعرض أكثر من 100 جهة من مختلف القطاعات، حيث سيقام أكثر من 60 ورشة عمل ودورات وحلقات نقاشية من متخصصين في مختلف المجالات، من أجل مساعدة الشباب على بناء مسارهم المهني والاستعداد بشكل أفضل للمستقبل الوظيفي.

والجدير بالذكر أن شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية هي واحدة من أكبر الشركات التجارية في الشرق الأوسط وتدير عملها في قطاعات واسعة مثل السلع الاستهلاكية، والرياضة وأسلوب الحياة، والأثاث، والمطابخ والتجهيزات المنزلية وغيرها، بالإضافة إلى دخولها مؤخراً قطاع الأغذية والمشروبات. كما تمثّل أكثر من 200 علامة تجارية عالمية في قطاعي الجملة والتجزئة وتشهد نمواً كبيراً في سوق الشرق الأوسط.

جناح جو أند ذا جوس في معرض وظيفتي 2023