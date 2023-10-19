سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم مشيدا سموه رعاه الله بالأواصر الأخوية والتاريخية التي تركز عليها العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة كما عبر فيها سموه رعاه الله عن بالغ الثناء بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهده الميمون من إنجازات تنموية بارزة في مختلف المجالات.

سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.