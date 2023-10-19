بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 7.35 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 7.35 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 35ر7 نقطة ليبلغ مستوى 56ر6737 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر129 مليون سهم عبر 10943 صفقة نقدية بقيمة 2ر37 مليون دينار (نحو 4ر113 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 52ر6 نقطة ليبلغ مستوى 67ر5543 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة من خلال تداول 5ر56 مليون سهم عبر 3458 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار (نحو 7ر20 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 55ر12 نقطة ليبلغ مستوى 79ر7375 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 في المئة من خلال تداول 4ر73 مليون سهم عبر 7485 صفقة بقيمة 3ر30 مليون دينار (نحو 5ر91 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 33ر12 نقطة ليبلغ مستوى 74ر5488 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 7ر40 مليون سهم عبر 2665 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 مليون دينار (نحو 9ر18 مليون دولار).

وكانت شركات (الأنظمة) و(راسيات) و(إيفا فنادق) و(بيان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(خليج ب) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (فنادق) و(وربة كبيتل) و(دبي الأولى) و(بترولية) الأكثر انخفاضا.