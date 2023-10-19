نائب رئيس الحرس الوطني: إكساب الضباط مهارات القيادة خلال التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة

أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح ضرورة الاستمرار في التدريب لإكساب الضباط مهارات القيادة خلال التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي اليوم الخميس إن الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح شهد وبحضور وكيل الحرس الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط تمرين (قادة) في مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات للحرس الوطني.

وأضاف أن الشيخ فيصل نواف الأحمد استمع إلى إيجاز عن التمرين ودور مركز العمليات والمنظومة الأمنية ومهامه في الارتقاء بعمليات تأمين مواقع الحرس الوطني والمنشآت الحيوية التي يتولى حمايتها ودوره في تعزيز جهود الحرس الوطني بإسناد أجهزة الدولة في الأزمات والأحداث الطارئة عبر الربط الآلي بين مركز عمليات الحرس مع وزارات ومؤسسات الدولة.

وذكر أن الشيخ فيصل نواف الأحمد استمع أيضا إلى إيجاز وشرح لطائرات الدرون ومهامها واستخداماتها في مختلف قطاعات الحرس الوطني حيث أشاد بقدرات مركز عمليات الحرس الوطني وجهود المشاركين في التمرين.

وبين أن الشيخ فيصل نواف الأحمد شدد على ضرورة الاستمرار في التدريب لإكساب الضباط مهارات القيادة خلال التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

نائب رئيس الحرس الوطني خلال حضوره تمرين (قادة) في مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات

نائب رئيس الحرس الوطني خلال حضوره تمرين (قادة) في مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات