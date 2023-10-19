الأرصاد الجوية: طقس البلاد خريفي ورطب نسبيا مع فرصة لأمطار متفرقة وتكون الضباب ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع خريفيا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية مصحوبا برياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا خصوصا على المناطق الشمالية وتكون الضباب على بعض المناطق ليلا.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار المثار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون معتدلا ورطبا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.