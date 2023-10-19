طلبة الكويت يواصلون وقفاتهم التضامنية مع أشقائهم في فلسطين ضد إجرام الاحتلال الإسرائيلي

طلبة الكويت يواصلون وقفاتهم التضامنية مع أشقائهم في فلسطين ضد إجرام الاحتلال الإسرائيلي

لم تكن الصور المروعة للضحايا الفلسطينيين وخصوصا الأطفال الذين استشهدوا أو أصيبوا إثر العدوان الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لتمر مرورا عابرا على طلبة وأطفال الكويت كما كل الشعب الكويتي بل واصلوا وقفاتهم تضامنا مع أشقائهم الفلسطينيين ورفضا لإجرام الاحتلال الإسرائيلي.

فمع أولى لحظات اليوم الدراسي شهدت مدارس الكويت كافة في الطابور الصباحي وقفات للطلبة تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين رافعين أعلام فلسطين والكوفية الفلسطينية منددين بقصف قوات الاحتلال للشعب الفلسطيني الأعزل والذي أسفر عن نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح.

وهذا الموقف الكويتي الأصيل لطلبة الكويت ينبع من مبادئ الأخوة والقيم السامية التي جبل عليها أهلها حيث صرح الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية الدكتور غانم السليماني على هامش تنظيم ثانوية مارية القبطية للبنات وقفة تضامنية إزاء الأحداث المؤسفة في قطاع غزة بأن الوزارة أصدرت تعميما لكل المدارس بتنظيم وقفة احتجاجية في الطابور الصباحي تعبر عن تمسك الطلبة بالقضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني تجاه قضيته العادلة.

وقال السليماني إن هذه الوقفة تؤكد موقف دولة الكويت الثابت مع القضية الفلسطينية علاوة على توصيل رسالة للعالم أجمع بما يدور في قطاع غزة من عملية وحشية ممنهجة ومنها ماحدث أمس الأول من قصف مستشفى المعمداني وأدى لارتقاء أكثر من 500 شهيد.

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية أقيم معرض صور عن خريطة فلسطين والمسجد الأقصى ولوحات تعبيرية عن الحق الفلسطيني بالدفاع عن أرضه المحتلة كما قدمت طالبات ثانوية مارية القبطية للبنات في الطابور الصباحي عروضا تثميلية لمشاهد العنف والقتل التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة.

معرض صور عن المسجد الاقصى في ثانوية مارية القبطية

مشهد تمثيلي عن قتل قوات الاحتلال الصهيوني للاطفال

لوحات تعبر عن الوقوف بجانب فلسطين المحتلة

طلبة في المرحلة الابتدائية يرتدون الكوفية الفلسطينية

طالبات يعكسن موقف دولة الكويت من فلسطين برفع علم البلدين

طالبات يرفعن لوحات تعبر عن وقوفهن مع الشعب الفلسطيني

الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية الدكتور غانم السليماني